Unity en forte hausse après des chiffres d'affaires encourageants au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

6 août - ** L'action de l'éditeur de logiciels de jeux vidéo Unity U.N progresse de 15,1 % à 40,82 dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de 546,5 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 514,6 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG

** "On peut sans doute parler du meilleur trimestre de l'histoire de Unity en tant que société cotée en bourse", déclare le directeur général Matt Bromberg

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 20 % depuis le début de l'année