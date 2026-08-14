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Unitree, fabricant chinois de robots humanoïdes, se prépare à faire une entrée spectaculaire à Shanghai
information fournie par Reuters 14/08/2026 à 07:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les plateformes d'actions privées indiquent que les actions ont presque triplé lors de leur introduction en bourse

* Sur les bourses de cryptomonnaies, les transactions sur dérivés laissent entrevoir une hausse de près de quatre fois

* L'introduction en bourse a été sursouscrite près de 8 000 fois par les investisseurs particuliers

* Unitree est rentable et semble bénéficier du soutien de l'État

par Samuel Shen et Eduardo Baptista

La société chinoise Unitree

688836.SS , le fabricant de robots humanoïdes le plus en vue du pays, devrait connaître une entrée en bourse explosive à Shanghai la semaine prochaine. La seule question est: à quel point l’engouement sera-t-il intense?

En dehors de la Chine, sur des plateformes d’actions privées telles qu’EquityZen, UpMarket et Hiive, les actions d’Unitree devraient presque tripler, tandis que sur les bourses de cryptomonnaies Hyperliquid et Gate, les opérations sur dérivés laissent entrevoir une multiplication par près de quatre.

D’autres s’attendent même à bien plus.

Telle est l’effervescence autour d’Unitree , dont les robots humanoïdes ont attiré l’attention du monde entier pour leur capacité à courir, danser et pratiquer les arts martiaux, à tel point que son introduction en bourse a été sursouscrite plus de 8 000 fois par les investisseurs particuliers, un record pour le STAR Market de Shanghai dédié aux start-ups technologiques.

Les médias chinois ont également rapporté que les heureux souscripteurs de l’introduction en bourse ont été approchés par des revendeurs proposant de racheter leurs actions à 410 yuans, soit une prime de 170 % par rapport au prix d’offre de 150,8 yuans.

La date de cotation d’Unitree devrait être annoncée plus tard dans la journée de vendredi.

RENTABLE ET BÉNÉFICIANT APPAREMMENT DU SOUTIEN DE L'ÉTAT

Unitree, qui est en concurrence avec Boston Dynamics (filiale du groupe Hyundai Motor) et Tesla TSLA.O , n’est pas le premier fabricant chinois de robots humanoïdes à entrer en bourse. Hong Kong en compte au moins deux: UBTech 9880.HK et Dobot 2432.HK , tandis qu’une multitude d’autres, dont Leju Robotics et Agitbot, se préparent à entrer en bourse.

Mais il s’agit du plus grand fabricant mondial de robots humanoïdes en termes de chiffre d’affaires et de la première entreprise de robotique à usage général à faire son entrée en bourse en Chine continentale. Tout aussi important, elle est déjà rentable.

“Unitree marque un tournant majeur pour la robotique chinoise”, a écrit Jack Pearson, responsable des investissements chez RoboStrategy, dans un rapport.

Elle “fait son entrée sur le marché boursier avec un atout qui fait défaut à de nombreuses entreprises spécialisées dans les humanoïdes: une envergure alliant taille et rentabilité”.

Les investisseurs sont également attirés par le soutien apparent dont bénéficie Unitree de la part de l’État, alors que la Chine cherche à prendre le dessus sur les États-Unis dans le domaine technologique et encourage le développement de ce secteur.

Son fondateur, Wang Xingxing, occupait une place très convoitée au premier rang lors d’un sommet réunissant des dirigeants d’entreprises technologiques et organisé par le président chinois Xi Jinping au début de l’année dernière. La start-up bénéficie également du soutien de certaines des entreprises technologiques les plus influentes de Chine, notamment Tencent 0700.HK , Alibaba 9988.HK et DeepSeek.

Une entrée en bourse retentissante d’Unitree interviendrait quelques semaines seulement après que les actions du fabricant de puces CXMT 688825.SS ont vu leur cours multiplié par plus de cinq lors de leur introduction à Shanghai, ce qui améliore les perspectives pour les introductions en bourse dans le secteur technologique au sein de la deuxième économie mondiale.

UNE INTRODUCTION EN BOURSE MODESTE SUSCITE L'INTÉRÊT

Unitree a levé un montant relativement modeste de 6,1 milliards de yuans (905 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) en ne cédant que 10 % de son capital élargi lors de l’introduction en bourse, ce qui a alimenté les attentes selon lesquelles les investisseurs qui sont passés à côté de cette opération seront impatients de se lancer lorsque les actions commenceront à être négociées.

La plateforme de trading Hiive évalue les actions d’Unitree à environ 62 dollars, ce qui implique une plus-value de 176 % par rapport au prix de l’introduction en bourse, a déclaré Jeff Ko, analyste en chef chez CoinEx.

“Tous les marchés hors du processus réglementé d’introduction en bourse attribuent une prime de rareté substantielle à ces actions”, a-t-il déclaré, soulignant également que les introductions en bourse chinoises avaient généré un rendement moyen de 233 % le premier jour au cours du premier semestre 2026.

D’autres plateformes laissent entrevoir un lancement encore plus spectaculaire.

Sur Hyperliquid, une plateforme ouverte 24 heures sur 24 permettant de réaliser des paris à effet de levier sur tout, des actions au pétrole, un contrat lié aux actions Unitree négociées sur une plateforme exploitée par Trade.xyz s’échangeait à environ 90 dollars vendredi matin.

Wen Hao, un trader chevronné de Hangzhou, ville de l’est de la Chine où Unitree a son siège, s’est montré encore plus optimiste, prédisant que le titre pourrait être multiplié par huit dès son premier jour de cotation.

Mais d’autres ont fait remarquer que les investisseurs couraient également le risque de négliger les fondamentaux d’un secteur qui doit encore faire ses preuves.

Unitree est confrontée à une concurrence croissante, ne dispose que d’un nombre limité d’applications abouties pour les usines, et les entreprises chinoises spécialisées dans les robots humanoïdes pourraient se voir interdire de vendre leurs produits sur le marché américain.

“On peut se demander si les perspectives à long terme du secteur de la robotique justifient” le cours actuel, a déclaré Jeff Mei, directeur des opérations de la plateforme d’échange de cryptomonnaies BTSE.

“Étant donné que SpaceX est passé sous son prix d’introduction en bourse après sa cotation, même les noms les plus en vogue sont susceptibles d’être ramenés à la réalité.”

(1 dollar = 6,7428 yuans chinois)

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