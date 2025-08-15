 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Unitil glisse sur une levée de fonds de 65 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août -

** Les actions d'Unitil UTL.N , société de services publics de la Nouvelle-Angleterre, ont baissé de 3,3 % en début de marché, à 47,49 dollars, après le prix de l'offre d'actions au cours de la nuit

** Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel basé dans le New Hampshire a vendu jeudi dernier () ~1,4 million d'actions à 46,65 $ pour un montant total de 65 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 5 % par rapport à la dernière vente d'actions

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour apporter des capitaux propres à ses filiales de services publics réglementés, pour rembourser la dette et pour les besoins généraux de l'entreprise

** Wells Fargo et Scotia Capital sont les teneurs de livre actifs pour l'offre, rejoints par Janney Montgomery en tant que teneur de livre

** UTL a ~16,29 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 800 millions de dollars

** L'action de la société est très peu échangée avec un volume quotidien moyen sur 90 jours d'environ 67 000 actions, selon les données du LSEG

** Les actions, dont le dividende a été augmenté jeudi, ont clôturé en baisse de 1,6 % et ont perdu ~9 % depuis le début de l'année

** Seulement deux analystes couvrent UTL avec une note moyenne de "strongbuy" et des prix cibles de 56 $ et 63 $, selon LSEG

