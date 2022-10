UNITI référencé parmi les partenaires opérateurs immobiliers du Grand Paris Aménagement et sélectionné dans les 3 meilleures candidatures « Coup de Cœur » dans la catégorie « Mutabilité et Evolution du bâti »

UNITI, promoteur immobilier spécialiste du parcours résidentiel pour tous, vient d’être sélectionné par Grand Paris Aménagement dans le cadre de son Appel à Manifestation d'Intérêt de référencement de ses partenaires opérateurs immobiliers. UNITI sera ainsi sollicité dans le cadre de cessions du Grand Paris Aménagement. Ce référencement court pour tout l’exercice 2023, avec des renouvellements à définir à partir de 2024.



Ce lundi 17 octobre, Grand Paris Aménagement a rendu publics les conclusions et résultats de l'Appel à Manifestation d'intérêt de référencement de ses futurs partenaires opérateurs immobiliers pour œuvrer à la construction d'une ville sobre, inclusive, productive et résiliente.



Cette consultation a été menée en réponse à « l’engagement pris par Grand Paris Aménagement, en octobre 2021, d’entamer une démarche stratégique d’amélioration de l’impact de ses opérations en renforçant significativement son référentiel de qualité de production immobilière, d’usages, et environnementale ».



Au total, Grand Paris Aménagement (GPA) et la Société du Grand Paris (SGP) ont analysé 174 dossiers, déposés par des opérateurs de toutes tailles et typologies. Les opérateurs ont été référencés dans 16 catégories thématiques correspondant aux grandes priorités et enjeux de l’établissement public.