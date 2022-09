UNITI lance la construction d’un ensemble immobilier : BELLEVUE Saint Clair à Sète

• Un ensemble mixte emblématique, réalisé au cœur du nouveau quartier Rive Sud de Sète

• 228 logements, 11.260 m² de surfaces totales et 95 places de stationnement

• Une démarche innovante, écologique et ambitieuse au service du bien-être social et de la mixité d’usage



UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, annonce le démarrage du chantier de l’opération BELLEVUE Saint Clair sur l’avenue Gilbert Martelli dans le nouveau quartier RIVE SUD de la ville de Sète. Au cœur d’un projet de renouvellement urbain de grande ampleur, cette opération est une illustration concrète de la vision du parcours résidentiel pour tous par UNITI, du logement social à la résidence seniors abordable, en passant par la production de biens immobiliers destinés à l’accession libre et à l’investissement. Cet ensemble de 228 logements sera livré en début d’année 2024.