UNITI INTEGRE POUR LA PREMIERE FOIS LE TOP 30 DES PROMOTEURS FRANÇAIS

UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, intègre pour la première fois le Classement des Promoteurs organisé par Innovapresse et se classe 21ème de la catégorie logement résidentiel[1].



Stéphane ORIA, fondateur et PDG d’UNITI : « Cette reconnaissance vient couronner une nouvelle année record pour UNITI. Après avoir franchi en 2021 les caps symboliques des 100 M€ de chiffre d’affaires annuel et des 1.500 logements livrés, nous poursuivons notre trajectoire de forte croissance avec l’ambition de devenir un acteur national de premier plan du logement conventionné et des résidences gérées. Nos perspectives sont prometteuses avec un carnet de commandes en progression permanente et sont soutenues par la puissance de notre modèle économique innovant. »