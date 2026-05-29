UnitedHealthcare va supprimer l'obligation d'autorisation préalable pour près des deux tiers des prestations pédiatriques

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La branche d'assurance de UnitedHealth

UNH.N a annoncé vendredi qu'elle allait supprimer les obligations d'autorisation préalable pour environ deux tiers de ses prestations de santé destinées aux assurés de moins de 18 ans, les assureurs cherchant à réduire les délais et les formalités administratives face aux plaintes des patients et des médecins.

Les assureurs santé américains s'efforcent de tenir les engagements pris l'année dernière afin de réduire la paperasserie excessive susceptible de retarder, voire d'empêcher, la prestation des soins nécessaires.

* UnitedHealthcare a déclaré qu'elle supprimerait l'autorisation préalable pour de nombreux services de diagnostic, interventions chirurgicales de routine et services de soins spécialisés dans toutes les sous-spécialités pédiatriques telles que la cardiologie, la neurologie, la pneumologie et l'orthopédie.

* Elle introduira également des dérogations à l'autorisation pour certaines interventions pratiquées dans les principaux hôpitaux pédiatriques généralistes, a déclaré l'assureur.

* "Les parents devraient pouvoir passer moins de temps à se repérer dans le système de santé et plus de temps à se concentrer sur leurs enfants pendant qu’ils reçoivent les soins dont ils ont besoin", a déclaré Tim Noel, directeur général de UnitedHealthcare.

* L'assureur a ajouté qu'il mène actuellement un examen rigoureux, fondé sur des données, de toutes les exigences d'autorisation préalable en pédiatrie afin de déterminer quels services peuvent être supprimés en toute sécurité.

* Le mois dernier, UnitedHealth et CVS Health CVS.N ont déclaré avoir harmonisé les données et les exigences de soumission pour plus de la moitié de leurs autorisations préalables.

* Plus de 70 % des autorisations préalables d'UnitedHealthcare feront partie du nouveau processus de soumission standardisé d'ici la fin de l'année, a déclaré l'assureur.