UnitedHealthcare supprime l'obligation d'autorisation préalable pour 30 % des prestations de santé

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UnitedHealth UNH.N va supprimer les obligations d'autorisation préalable pour 30 % des prestations de santé, a annoncé mardi sa division assurance, ce qui permettra de réduire encore davantage les délais et les formalités administratives pour les patients et les médecins.

Les assureurs santé ont pris des mesures pour simplifier leurs exigences en matière d'autorisation préalable pour les médicaments et les services médicaux, suite aux plaintes des patients et des médecins concernant la paperasserie excessive qui peut retarder, voire empêcher, la prise en charge nécessaire.

* La division assurance d'UnitedHealth supprimera d'ici la fin de l'année 30 % supplémentaires des autorisations préalables restantes pour certaines chirurgies ambulatoires, certains examens diagnostiques comme les échocardiogrammes, ainsi que certaines thérapies ambulatoires et soins chiropratiques.

* "La suppression de ces exigences est une mesure supplémentaire que nous prenons pour permettre aux patients d’obtenir plus facilement les soins dont ils ont besoin quand ils en ont besoin et pour garantir que les médecins puissent passer plus de temps avec leurs patients", a déclaré Tim Noel, directeur général d’UnitedHealthcare.

* Les autorisations préalables ne sont requises que pour 2 % des services médicaux d’UnitedHealthcare, a précisé la société.

* La société a ajouté que parmi les autorisations soumises, environ 92 % sont approuvées en moins de 24 heures en moyenne.

* Le mois dernier, les assureurs santé américains ont présenté des mesures visant à harmoniser les exigences en matière d’autorisation préalable. D’ici la fin de l’année, plus de 70 % des autorisations préalables d’UnitedHealthcare s’inscriront dans le cadre de ce nouveau processus de soumission harmonisé.