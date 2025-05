UnitedHealth suspend ses objectifs et change de PDG

(AOF) - UnitedHealth est attendu en net repli à Wall Street, entraînant dans son sillage ses concurrents comme Humana, Molina Healthcare ou CVS Health Corp. Outre un changement à la tête de l’entreprise, les investisseurs n’apprécient pas la suspension des objectifs financiers annuels. Cette décision est liée à la croissance des coûts médicaux. Pour rappel, UnitedHealth avait révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels il y a un mois.

Parallèlement, le spécialiste de l'assurance et des services de santé a annoncé la nomination, avec effet immédiat, de Stephen Hemsley au poste de président-directeur général pour succéder à Andrew Witty qui a décidé de quitter ses fonctions pour raisons personnelles. Stephen Hemsley, qui a déjà occupé le poste de PDG entre 2006 et 2017, conservera la présidence du conseil d'administration et Andrew Witty occupera les fonctions de conseiller principal de Stephen Hemsley.