Evasion d'Amra: deux complices présumés extradés du Maroc mis en examen à Paris

La police scientifique sur le site d'une attaque à la voiture bélier contre un fourgon pénitentiaire, au péage routier à Incarville, dans l'Eure, le 14 mai 2024 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Deux hommes soupçonnés d'être des complices du narcotrafiquant Mohamed Amra, qui s'était évadé en 2024 après une attaque sanglante de son fourgon pénitentiaire, ont été mis en examen et écroués à Paris après avoir été extradés mercredi du Maroc.

Visés par des mandats d'arrêt, Alan Gomes, 28 ans, et Albinou Da Sylva, 38 ans, avaient été interpellés le 23 février dernier au Maroc, au lendemain de l'arrestation en Roumanie de Mohamed Amra après neuf mois de cavale.

"Les deux complices présumés de M. Amra, dont la lâche évasion a coûté la vie à deux agents pénitentiaires, viennent d'être extradés vers la France", avait écrit le ministre de la Justice Gérald Darmanin sur X mercredi en fin de journée, peu de temps après que Paris Match et Le Parisien ont révélé cette information.

Le ministre de la justice Gérald Darmanin à Nanterre, le 29 juillet 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

"Ils vont être présentés rapidement à un juge et devront répondre de leurs actes", avait-il affirmé, en remerciant les autorités marocaines qui ont "rendu cette opération (d'extradition) possible rapidement".

Albinou Da Sylva a été mis en examen mercredi soir pour de nombreux chefs, dont association de malfaiteurs, meurtre et tentative de meurtre en bande organisée ou encore évasion, a appris l'AFP auprès de ses avocats, Mes Nabil El Ouchikli et Ouadie Elhamamouchi. Il a été écroué dans l'attente du débat lundi devant le juge des libertés et de la détention (JLD), selon ses conseils.

"Il nie avoir participé au convoi meurtrier et garde ses déclarations pour la suite de l'instruction", ont ajouté Mes El Ouchikli et Elhamamouchi.

- Affaire tentaculaire -

Alan Gomes, qui faisait l'objet comme M. Da Sylva d'une notice rouge d'Interpol, a également été mis en examen pour une série de chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs, meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et évasion, selon une source proche du dossier. Il a été écroué dans la nuit de mercredi à jeudi, dans l'attente de son passage lui aussi devant le JLD lundi.

Mohamed Amra à l'aéroport de Bucarest (Roumanie) avant d'être rapatrié par avion en France le 25 février 2025 ( AFP / Octav Ganea )

Contacté par l'AFP, son avocat, Karim Morand-Lahouazi, n'a pas donné suite.

Alan Gomes est considéré par les enquêteurs comme faisant partie du commando ayant attaqué le 14 mai 2024 au péage d'Incarville (Eure) le fourgon pénitentiaire qui transportait Mohamed Amra.

Après l'évasion meurtrière, MM. Gomes et Da Sylva avaient fui au Maroc. Tous deux sont originaires et domiciliés à Evreux, la base de Amra.

Un hélicoptère de la gendarmerie se pose à la prison de Condé-sur-Sarthe, le 11 juin 2025 dans l'Orne, pour transférer le trafiquant de drogue Mohamed Amra au Palais de Justice de Paris en vue d'une comparution ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Au moins, 41 autres personnes sont mises en examen, dont 30 sont en détention provisoire, dans cette affaire tentaculaire qui a mobilisé des moyens exceptionnels pour interpeller les suspects, dont certains à l'étranger.

Mohamed Amra, surnommé La Mouche, s'était évadé lors d'un véritable guet-apens au cours duquel deux agents pénitentiaires avaient été abattus et trois grièvement blessés. Sa cavale avait pris fin le 22 février à Bucarest.

Initialement détenu à Condé-sur-Sarthe (Orne) après son extradition en France, il a été transféré le 24 juillet à la prison de Vendin-Le-Vieil (Pas-de-Calais), dont le quartier de haute sécurité doit accueillir les narcotrafiquants parmi les plus "dangereux" du pays.

- Black Manjak Family -

Selon les enquêteurs, Alan Gomes est impliqué dans de multiples activités occultes et considéré comme "un membre à part entière de la BMF", la Black Manjak Family, une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans les stupéfiants.

Le rappeur Koba LaD, le 4 mars 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )

D'après les mêmes sources, il entretenait des liens avec le rappeur Koba LaD et était présent sur nombre de ses déplacements. L'artiste, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises, dont récemment à six ans de prison pour un accident de la route mortel sous l'emprise de stupéfiants et à 15 mois de prison pour violences sur son manager, a été mis en examen en mars pour une possible contribution au financement de la cavale de Mohamed Amra.

Alan Gomes était le gérant d'un bar à chicha, dans lequel il était assisté par Albinou Da Sylva. Ce bar, selon les enquêteurs, était un lieu de rassemblement des membres de la Black Manjak Family.

Au domicile d'Albinou Da Sylva, "très défavorablement connu des services de police" avant même l'évasion d'Amra, ont été saisis notamment deux pistolets automatiques, des éléments de téléphonie et 855 euros, tandis que dans les différents points de chute d'Alan Gomes, à Evreux, ont été retrouvés 1.250 euros en numéraire, de multiples terminaux mobiles, des munitions, un chargeur de pistolet automatique, d'après la même source.