UnitedHealth progresse et s'apprête à poursuivre son ascension de vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth

UNH.N augmentent de 3 % à 313,30 $ avant le marché

** UNH a bondi de 12 % vendredi, la plus forte hausse en un jour depuis plus de 5 ans, après que Berkshire Hathaway BRKa.N a acquis 5 millions d'actions (0,55 %)

** A déclenché l'achat de 43 millions de dollars d'actions, le plus important en 3 mois, selon Vanda

** A permis à l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI d'atteindre brièvement un niveau record

** Au 14 août, l'intérêt à court terme était de 17,95 millions d'actions (4,9 milliards de dollars) près d'un plus haut de 3 mois mais en dessous du pic d'avril de 6,9 milliards de dollars pour le YTD (YTD) - S3 Partners

** 19 des 28 analystes considèrent UNH comme un "achat" ou plus; PT médian 321 $ - données compilées par LSEG

** UNH a mis en garde en juillet contre des milliards de dollars de coûts supplémentaires à venir, et reste le plus grand retardataire du Dow .DJI depuis le début de l'année

** L'action a baissé de 40 % depuis le début de l'année