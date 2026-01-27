UnitedHealth prévoit un bénéfice légèrement supérieur aux estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UnitedHealth UNH.N a prévu mardi un bénéfice ajusté pour 2026 légèrement supérieur aux estimations des analystes, signe que les mesures de contrôle des coûts médicaux prises par le directeur général Stephen Hemsley commencent à porter leurs fruits.

Stephen Hemsley, qui a repris ses fonctions de directeur général en mai pour rétablir la confiance des investisseurs et des consommateurs dans le géant de la santé, s'est efforcé de sortir l'entreprise d'une période difficile , marquée par l'assassinat d'un cadre supérieur, l'explosion des coûts médicaux, une enquête fédérale et la colère des Américains à l'égard des pratiques du secteur de l'assurance.

L'entreprise vise un retour à la croissance en 2026, mais s'attend à une reprise difficile de ses activités Medicaid pour les Américains à faible revenu, en raison d'un décalage entre les taux de paiement et les coûts des services médicaux. L'entreprise a également réduit ses offres Medicare Advantage pour les personnes âgées.

Lundi, les États-Unis ont proposé une augmentation moyenne de 0,09 % des paiements versés aux assureurs privés l'année prochaine pour les plans Medicare Advantage qu'ils gèrent, ce qui est nettement inférieur aux attentes de Wall Street .

Cela a fait chuter les actions des principaux assureurs Humana HUM.N , CVS Health CVS.N et UnitedHealth de plus de 8 % avant la cloche.

La CMS finalise généralement les taux de Medicare Advantage au début du mois d'avril. Si la proposition actuelle est maintenue, l'augmentation des taux se traduirait par plus de 700 millions de dollars de paiements aux plans Medicare Advantage en 2027.

UnitedHealth prévoit un bénéfice annuel par action supérieur à 17,75 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 17,74 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Depuis plus de deux ans, l'entreprise est confrontée à des coûts plus élevés dans les plans soutenus par le gouvernement, en raison d'une utilisation accrue des services de santé comportementale, des médicaments spécialisés et des services de santé à domicile.

Pour l'année, le ratio ajusté des soins médicaux - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - était de 88,9 %, contre 85,5 % en 2024. Les analystes s'attendaient en moyenne à 89,1 % pour 2025.

L'augmentation est due à une réduction du financement de Medicare, aux changements de la loi sur la réduction de l'inflation combinés à l'accélération des tendances des coûts médicaux, a déclaré la société.

Sur une base ajustée, UnitedHealth a réalisé un bénéfice de 2,11 dollars par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 2,10 dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.