UnitedHealth offrira des rabais à ses clients de l'Obamacare

UnitedHealth Group Inc.

UNH.N offrira des rabais aux membres de son plan Obamacare en 2026, a déclaré le directeur général de la société Stephen Hemsley dans un témoignage préparé publié mercredi.

Les Américains sont confrontés à des coûts de santé plus élevés cette année après que le Congrès a permis l'expiration de généreux crédits d'impôt de l'ère COVID-19 pour les plans Obamacare subventionnés par le gouvernement fédéral. Les crédits améliorés, introduits par le plan de sauvetage américain et étendus par la loi sur la réduction de l'inflation, ont conduit à environ un doublement des inscriptions à l'Obamacare, selon les estimations de KFF, un cabinet de politique de santé, et le président Donald Trump a déclaré qu'il ne soutiendrait qu'une extension qui fournit des fonds directement aux acheteurs.

"Nous allons volontairement éliminer et remettre nos bénéfices cette année pour les couvertures ACA, alors que le Congrès continue de travailler à des solutions à plus long terme", lit-on dans le témoignage préparé par Hemsley. "Pour renforcer la stabilité, l'accessibilité financière et la viabilité de ces plans pour les consommateurs, nous sommes favorables à l'élargissement du choix des consommateurs."

Le Congrès n'a pas réussi à prolonger les crédits d'impôt de l'Obamacare, même après la fin de la période d'inscription ouverte pour les plans subventionnés par le gouvernement fédéral, laissant des millions d'Américains confrontés à des coûts plus élevés. En moyenne, le coût des primes passera de 888 dollars en 2025 à 1 904 dollars en 2026, selon KFF.

Un porte-parole de UnitedHealth a déclaré que l'entreprise travaillait avec l'administration Trump sur les détails des rabais. Le sous-comité de la santé de la Chambre a publié le témoignage avant une audience jeudi où des dirigeants représentant les rivaux Cigna Group, CVS Health et Elevance prendront la parole.

Pour l'année de planification 2026, UnitedHealthcare propose des plans de marché ACA dans 30 États. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses inscriptions à l'ACA soient réduites d'environ deux tiers.

Les actions de UnitedHealth ont augmenté d'environ 2,5 % lors des échanges matinaux.