UnitedHealth: objectifs de BPA abaissés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, UnitedHealth Group indique tabler désormais sur un BPA ajusté entre 26 et 26,50 dollars pour l'année 2025, contre une fourchette-cible précédente de 29,50-30 dollars présentée en décembre 2024.



Au titre des trois premiers mois de l'exercice en cours, le groupe d'assurance et de services de santé a engrangé un BPA ajusté de 7,20 dollars, en croissance de 4,2%, pour des revenus totaux en progression de 9,8% à 109,6 milliards de dollars.



'UnitedHealth a grandi pour server davantage de personnes et de façon plus complète, mais n'a pas atteint nos attentes', reconnait son CEO Andrew Witty, ajoutant être à l'offensive pour revenir vers son objectif à long terme d'une croissance des résultats de 13 à 16%.





Valeurs associées UNITEDHEALTH GRO 585,090 USD NYSE +0,27%