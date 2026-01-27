UnitedHealth-Les prévisions pour 2026 assombries par les projets sur Medicare Advantage

UnitedHealth UNH.N a annoncé mardi prévoir un bénéfice ajusté légèrement supérieur aux estimations pour 2026, mais cet objectif est assombri par l'annonce d'augmentations tarifaires pour le régime d'assurance-maladie Medicare Advantage largement sous les attentes pour 2027.

L'agence fédérale américaine en charge de l'administration du programme Medicare a proposé lundi soir une augmentation moyenne de 0,09% des paiements versés aux assureurs privés en 2027 pour les plans Medicare Advantage qu'ils gèrent. Les analystes tablaient sur une augmentation de l'ordre de 6%.

L'annonce a provoqué une chute des groupes d'assurance-santé dans les échanges en avant-Bourse mardi. L'action UnitedHealth plongeait ainsi de plus de 12%. Humana HUM.N et CVS Health

CVS.N reculaient quant à eux respectivement de 16% et 11%.

L'agence fédérale du département américain de la Santé et des Services sociaux finalise généralement les taux de Medicare Advantage au début du mois d'avril.

Si la proposition actuelle est maintenue, cela se traduirait par des paiements supplémentaires de plus de 700 millions de dollars l'an prochain.

UnitedHealth prévoit pour 2026 un bénéfice annuel par action supérieur à 17,75 dollars (14,93 euros), contre une estimation moyenne des analystes de 17,74 dollars, selon les données compilées par LSEG.

UnitedHealth vise un retour à la croissance en 2026 mais s'attend à une reprise difficile de ses activités Medicaid pour les Américains à faible revenu, en raison d'un décalage entre les taux de paiement et les coûts des services médicaux.

Sur une base ajustée, UnitedHealth a réalisé un bénéfice de 2,11 dollars par action au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 2,10 dollars par les analystes.

(Rédigé par Sriparna Roy et Sneha S K à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Blandine Hénault)