UnitedHealth : hausse des prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N augmentent de 4,2 % à 381,21 $ avant le marché

** La société prévoit pour un bénéfice annuel ajusté par action d'au moins 16,25 $, contre au moins 16,00 $ attendus précédemment

** UNH annonce un bénéfice ajusté de 2,92 $/shr pour le T3, contre une estimation moyenne de 2,79 $/shr par les analystes - données LSEG

** Le ratio de pertes médicales de la société au troisième trimestre - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - était de 89,9%, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 89,87%

** Les actions des pairs de UNH grimpent après les résultats

** CVS Health CVS.N en hausse de 1,9%, Humana HUM.N en hausse de 1,6%, Centene CNC.N en hausse de 2%, Elevance Health

ELV.N en hausse de 2,2% avant le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, UNH était en baisse de 27,7 % depuis le début de l'année