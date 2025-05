UnitedHealth Group répond aux accusations du média The Guardian

(AOF) - UnitedHealth Group a réagi à la publication du média The Guardian qui indique que le groupe américain a versé des milliers de dollars de primes à des maisons de retraite pour réduire les transferts hospitaliers des résidents malades. Cette mesure lui aurait permis de réduire ses coûts et d’économiser des millions de dollars, tout en mettant la vie des résidents en danger. UnitedHealth a indiqué que le ministère de la Justice des États-Unis a déjà enquêté sur ces allégations, interrogé des témoins et obtenu des milliers de documents démontrant d'importantes inexactitudes.

Après examen des preuves, le ministère de la Justice a refusé de donner suite à l'affaire, selon le géant de l'assurance et des services de santé.

