UnitedHealth Group : encore plus bas

(AOF) - Déjà affecté depuis de nombreuses semaines par une actualité dense (suspension des objectifs annuels, départ surprise du PDG, rumeurs sur une enquête du ministère de la Justice américain), le titre UnitedHealth recule encore. Cette fois-ci, le spécialiste de l’assurance et des services de santé est dans le collimateur du média The Guardian. Selon une enquête, UnitedHealth aurait versé des milliers de dollars de primes à des maisons de retraite pour réduire les transferts hospitaliers des résidents malades.

Une telle mesure aurait permis au géant américain de réduire ses coûts et d'économiser des millions de dollars, tout en mettant la vie des résidents en danger selon The Guardian. Depuis le début de l'année, le titre UnitedHealth s'est affaissé de plus de 36 %.