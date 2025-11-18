 Aller au contenu principal
UnitedHealth Group annonce l'arrivée de Scott Gottlieb à son conseil d'administration
information fournie par AOF 18/11/2025 à 14:34

(AOF) - UnitedHealth Group a annoncé l’arrivée, avec effet immédiat, du Dr Scott Gottlieb à son conseil d’administration. A 53 ans, il a dirigé la Food & Drug Administration (FDA), les autorités sanitaires américaines, de 2017 à 2019 et s’est distingué "par son engagement en faveur de la transparence, du renforcement de la sécurité des patients et de l’élargissement du choix des consommateurs," explique le communiqué de presse de l’assureur santé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
320,640 USD NYSE 0,00%
