Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UnitedHealth: fourchette-cible de BPA resserrée en baisse information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, UnitedHealth Group indique anticiper un BPA ajusté entre 27,50 et 27,75 dollars, une fourchette-cible resserrée à la baisse par rapport à celle de 27,50 à 28 dollars qui était établie depuis près d'un an.



Pour son troisième trimestre, le groupe d'assurance et de services de santé a engrangé un BPA ajusté de 7,15 dollars et un profit des activités ajusté de neuf milliards, en excluant les coûts de réponse directs à la cyberattaque sur Change HealthCare.



Ses revenus se sont inscrits en croissance de 9% à 100,8 milliards de dollars, soutenus par une augmentation vigoureuse du nombre de personnes servies à la fois chez UnitedHealthCare et chez Optum.





Valeurs associées UNITEDHEALTH GRO 607,55 USD NYSE +1,62%