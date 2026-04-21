UnitedHealth devrait enregistrer une baisse de 8,6 % de ses bénéfices en glissement annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de lundi sans changement de texte)

** L'action UnitedHealth Group

UNH.N réduit une partie de sa perte initiale lundi, avant la publication des résultats du 1er trimestre mardi, en baisse de ~0,6%

** L'assureur santé devrait afficher un BPA ajusté de 6,58 $, soit une baisse de 8,6 % en glissement annuel, sur un chiffre d'affaires de 109,57 milliards de dollars, essentiellement stable par rapport au T1 2025, selon les données de LSEG

** UNH a atteint ou dépassé les estimations du BPA au cours de six des huit derniers trimestres, selon LSEG ** Le 6 avril, le gouvernement américain a déclaré qu'il augmenterait les paiements aux assureurs privés offrant des plans Medicare Advantage de 2,5% en moyenne, une augmentation par rapport au changement presque plat qu'il a proposé au début de janvier ** Le 27 janvier, UNH a déclaré que ses revenus diminueraient cette année pour la première fois depuis des décennies, à la suite de la proposition initiale de remboursement du gouvernement, plus faible que prévu; l'action a plongé de 19,6 %

** Sur les 30 analystes qui couvrent UnitedHealth Group Inc, 22 ont des notes "achat fort" ou "achat", 7 recommandent "maintien" et 1 "vente forte", (LSEG)

** L'objectif de prix médian de 361,00 $ est en baisse de 12 % par rapport à il y a trois mois ** En incluant le mouvement de lundi, les actions UNH ont baissé de 2,3 % depuis le début de l'année contre une hausse de 2,7 % du Dow Industrials .DJI sur la même période

** Les options UNH impliquent une variation de 6,0 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; c'est inférieur à la variation moyenne de 9,5 % de l'action le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert