UnitedHealth dégringole, les taux de paiement des assureurs Medicare et les prévisions de revenus pour 2026 déçoivent

Les actions des assureurs santé chutent en raison des taux décevants de Medicare Advantage

Les prévisions de bénéfices ajustés de l'UNH pour 2026 ont été légèrement supérieures à celles de Wall Street

les prévisions de recettes pour 2026 sont inférieures aux estimations

UnitedHealth UNH.N a chuté de plus de 16% mardi après que le géant de la santé a déclaré que son chiffre d'affaires 2026 se contracterait, tandis que les investisseurs ont réinitialisé leurs attentes de bénéfices pour le secteur à la suite d'une proposition de remboursement Medicare pour 2027 plus faible que prévu de la part du gouvernement.

L'agence américaine Medicare a déclaré lundi que les taux de paiement pour les plans de santé Medicare Advantage soutenus par le gouvernement n'augmenteraient que de 0,09 % en 2027, bien en deçà des attentes de Wall Street qui tablait sur une augmentation allant jusqu'à 6 %.

La quasi-stabilité des taux de paiement a fait chuter les actions dans l'ensemble du secteur. CVS CVS.N a chuté de 13 % et Humana HUM.N de 16,5 % avant la mise sur le marché.

Les analystes ont déclaré que la perspective d'une baisse des recettes publiques provenant des plans Medicare, destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus ou aux personnes handicapées, renforçait les inquiétudes quant au redressement de UnitedHealth.

L'année dernière, UnitedHealth a manqué ses prévisions de bénéfices pour la première fois depuis 2008, en raison d'une cyberattaque qui a entraîné des pertes de clients, d'une augmentation inattendue des frais médicaux et de l'utilisation des services médicaux, et des retombées du meurtre d'un cadre supérieur qui a déclenché une vague de mécontentement de la part des Américains à l'égard des coûts des soins de santé.

L'année dernière, l'entreprise a licencié son directeur général Andrew Witty et a reconduit Steve Hemsley à la tête de l'entreprise, qui a promis de redresser la situation.

James Harlow, vice-président senior de Novare Capital Management, qui détient des actions de UnitedHealth, a déclaré que la proposition "commence à susciter des inquiétudes quant à la croissance des bénéfices de 2027" et soulève des doutes quant à la capacité des entreprises à répondre aux attentes de Wall Street.

UnitedHealth s'attend à ce que les revenus de 2026 dépassent 439 milliards de dollars, soit une baisse de 2 % d'une année sur l'autre, reflétant les coupes annoncées précédemment dans l'ensemble de l'entreprise, et qu'ils soient inférieurs à l'estimation moyenne des analystes de 454,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les prévisions semblent avoir poussé les actions vers le bas un peu plus loin", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar. "Les investisseurs qui espéraient un redressement rapide pourraient devoir attendre plus longtemps qu'ils ne l'espéraient."

CROISSANCE DES BÉNÉFICES EN 2026

UnitedHealth a visé un retour à la croissance en 2026 et prévoit un bénéfice annuel par action supérieur à 17,75 $, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 17,74 $. Elle a déclaré un bénéfice ajusté de 16,35 dollars par action en 2025.

La société prévoit un ratio de soins médicaux en 2026 - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - d'environ 88,8 %. Les analystes s'attendaient à environ 88,64%.

UnitedHealth a déclaré un ratio de soins médicaux ajusté pour 2025 de 88,9%, contre 85,5% en 2024 et les attentes des analystes de 89,1%.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 2,11 dollars par action au quatrième trimestre, légèrement supérieur au consensus du marché de 2,10 dollars.

La société a pris une charge exceptionnelle de 1,6 milliard de dollars après impôts qui a été exclue des résultats ajustés, ce qui reflète les coûts liés à la cyberattaque de Change Healthcare et d'autres coûts de restructuration.