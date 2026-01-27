UnitedHealth chute après une hausse moins importante que prévu de ses tarifs pour les plans Medicare Advantage

27 janvier - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N chutent de 12% à 309,30 $ avant le marché

** La société indique qu'elle prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté par action supérieur à 17,75 $ par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 17,74 $ - données compilées par LSEG

** Le CMS a déclaré lundi que les taux de paiement Medicare Advantage augmenteront de seulement 0,09% en 2027, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation de 6%

** UNH annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 2,11 $ par action contre une estimation de 2,10 $ par action

** La société affirme que le ratio de soins médicaux est passé de 85,5% à 88,9% en raison de la baisse du financement de Medicare et de l'utilisation accrue des soins

** Les actions de Humana HUM.N ont baissé de 15%, tandis que celles de CVS Health CVS.N ont baissé de 12% avant la cloche

** Les actions de UNH ont baissé de ~35% en 2025