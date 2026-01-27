UnitedHealth chute à son plus bas niveau depuis 6 mois en raison des taux de paiement de Medicare et des prévisions de revenus pour 2026

(Mises à jour)

27 janvier - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N chutent de 20 % à 283,42 $, atteignant leur plus bas niveau depuis six mois

** La société s'attend à ce que les revenus de 2026 dépassent 439 milliards de dollars, soit une baisse de 2% en glissement annuel et inférieure aux estimations des analystes de 454,6 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** CMS, tard lundi, a déclaré que les taux de paiement du Medicare Advantage (MA) augmenteraient de seulement 0,09% en 2027, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation de 6%

** "Après la publication d'aujourd'hui et l'avis sur les taux MA 2027 d'hier soir, nous sommes de plus en plus préoccupés par l'histoire fondamentale d'UNH à mesure que le récit devient plus compliqué; aujourd'hui devrait s'exercer une pression significative", dit Baird

** UNH annonce un bénéfice ajusté de 2,11 $ par action au quatrième trimestre, contre une estimation de 2,10 $

** Les sociétés comparables Humana HUM.N chutent de 20%, CVS Health CVS.N de 11%

** En 2025, les actions de UNH ont chuté de ~35%, HUM a gagné ~1%, tandis que CVS a bondi de ~77%