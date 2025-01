UnitedHealth: BPA accru de plus de 10% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 13:40









(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group publie un BPA ajusté de 6,81 dollars au titre des trois derniers mois de 2024, en croissance d'un peu plus de 10% en comparaison annuelle, pour des revenus totaux en progression de près de 7% à 100,8 milliards de dollars.



Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe d'assurance et de services de santé a engrangé un BPA ajusté de 27,66 dollars, conformément à sa dernière fourchette-cible qui allait de 27,50 à 27,75 dollars, pour des revenus accrus de 8% à 400,3 milliards.



Se disant 'bien placé pour de la croissance en 2025', UnitedHealth confirme ses objectifs présentés en décembre pour l'année qui commence, dont un BPA ajusté entre 29,50 et 30 dollars, pour des revenus anticipés entre 450 et 455 milliards de dollars.





