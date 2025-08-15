UnitedHealth bondit après que Warren Buffett a misé gros sur l'assureur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

15 août - ** Les actions de l'assureur santé UnitedHealth

UNH.N augmentent de ~14% à 309,51 $

** L'action est prête à réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis octobre 2008, si les gains se maintiennent

** Jeudi en fin de journée, Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a acquis 5 millions d'actions de UNH, selon un dépôt réglementaire ** Berkshire possédait 5,04 millions d'actions UnitedHealth d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars au 30 juin ** Alors que UnitedHealth est toujours confrontée à une grande incertitude, il est bon de voir que cette société d'investissement de renom pense également que le marché actualise des hypothèses trop pessimistes pour le long terme, ce qui est similaire à notre point de vue", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar ** Les actions d'autres assureurs augmentent également: Centene

CNC.N en hausse de 5,1%, Molina Healthcare MOH.N en hausse de 3,8%, Elevance Health ELV.N en hausse de 3,6%, Humana

HUM.N en hausse de 2,2% et Cigna CI.N en hausse de 1,5% ** À la dernière clôture, UNH en baisse de 46,3 %, ELV en baisse de 19,9 %, MOH en baisse de 45,2 %, CNC en baisse de 55,6 %, tandis que CI en hausse de 5,2 % et HUM en hausse de 10,9 % depuis le début de l'année