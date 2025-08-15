 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UnitedHealth bondit après l'acquisition d'une nouvelle participation par Berkshire Hathaway
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 10:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de UnitedHealth Group UNH.N ont bondi de plus de 12% dans les échanges avant bourse vendredi après que Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett ait révélé un nouvel investissement dans l'assureur santé.

Berkshire possédait 5,04 millions d'actions UnitedHealth d'une valeur d'environ 1,57 milliard de dollars au 30 juin, a indiqué la société dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

L'investissement intervient alors que ses actions

UNH.N ont été malmenées par l'augmentation des coûts des soins de santé, une enquête du ministère américain de la Justice sur ses pratiques de facturation, une cyberattaque et la mort par balle de l'ancien cadre supérieur Brian Thompson en décembre.

À la dernière clôture, l'action reste la moins performante de l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI depuis le début de l'année, avec une baisse de près de 46 %.

Le mois dernier, la société a prévu un bénéfice ajusté par action d'au moins 16 dollars pour l'ensemble de l'année, bien en deçà des estimations déjà réduites des analystes, tandis que le bénéfice du deuxième trimestre a également manqué les attentes de Wall Street.

Les actions étaient en hausse de 12,4 % à 305,1 dollars dans les transactions de pré-marché.

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
718 371,070 USD NYSE +0,37%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 911,26 Pts Index Ex -0,02%
UNITEDHEALTH GRO
271,690 USD NYSE -0,07%
