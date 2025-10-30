 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 178,00
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies à la Bourse de New York : la cotation en actions ordinaires débutera le 8 décembre, annonce Patrick Pouyanné
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/10/2025 à 18:29

Le PDG de l'énergéticien se réjouit d'une "étape importante", qui permettra notamment au titre d'être négocié sur une plage horaire étendue, de l'ouverture à Paris jusqu'à la fermeture à Wall Street.

Patrick Pouyanné, le 18 mars 2025, à Paris ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Patrick Pouyanné, le 18 mars 2025, à Paris ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Nouvel épisode à venir des aventures de TotalEnergies outre-Atlantique, la cotation à New York du géant de l'énergie en actions ordinaires débutera le 8 décembre prochain, a annoncé Patrick Pouyanné, jeudi 30 octobre.

"Nous sommes heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, nous avons ordonné à [la banque] JPMorgan de lancer le processus de résiliation du programme ADR afin que les actions ordinaires commencent à être négociées à la Bourse de New York le 8 décembre", a déclaré le PDG du groupe.

Cette opération technique va permettre la transformation des titres de TotalEnergies actuellement cotés à la Bourse américaine sous la forme d'ADR en actions ordinaires qui pourront s'échanger sur Euronext à Paris et sur le New York Stock Exchange.

"Il s'agit bien sûr d'une étape importante pour l'entreprise qui permettra à une seule catégorie d'actions TotalEnergies de se négocier avec des horaires étendus" de l'ouverture de la Bourse de Paris jusqu'à la fermeture de celle de New York, a-t-il ajouté.

"Nous espérons que cette cotation des actions ordinaires sera un catalyseur pour l'action en 2026 sur les marchés de Paris et de New York", a encore indiqué Patrick Pouyanné à l'occasion de la publication des résultats du groupe.

La transformation des certificats de dépôts d'actions (ADR - American Depositary Receipts), cotés au New York Stock Exchange depuis 1991, en actions ordinaires a été approuvée en septembre par le conseil d'administration du géant pétro-gazier.

Avec le système actuel des ADR, des titres négociables qui représentent les actions d'une entreprise étrangère sur le marché américain, les investisseurs devaient passer par des intermédiaires bancaires, qui prélèvent une commission.

Cette cotation sur deux places doit voir le cours des deux actions corrélé en permanence via le taux de change euro/dollar.

Pas de départ en vue, assure Pouyanné

Le projet dévoilé en 2024 avait suscité un certain émoi en France, y compris au sein de l'exécutif, où certains craignaient que le groupe présent au sein du CAC 40 depuis 1991 ne quitte la Bourse de Paris.

Mais cette option a été balayée par Patrick Pouyanné. "Je n'ai jamais dit que TotalEnergies quitterait la France, ni même la Bourse de Paris", avait-il déclaré en mai 2024. "Ce que nous cherchons à faire, c'est juste d'être capable d'offrir les actions TotalEnergies sur les marchés européens et américains en même temps, pour accroître la liquidité", avait-il précisé.

Valeurs associées

TOTALENERGIES
53,6400 EUR Euronext Paris -0,92%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo de la marine brésilienne publiée le 8 juin 2009 montrant des plongeurs en train de récupérer une dérive de l'avion A330 d'Air France qui s'est écrasé dans l'Atlantique le 1er juin 2009 ( BRAZILIAN NAVY / - )
    Au procès en appel du crash du Rio-Paris, Airbus et Air France à la barre
    information fournie par AFP 30.10.2025 18:53 

    Seize ans après le crash du vol Rio-Paris qui a tué 228 personnes, la compagnie Air France et le constructeur Airbus , relaxés en première instance et jugés en appel pour homicides involontaires, se sont défendus cette semaine de toute responsabilité pénale. Le ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino affiche un CA en hausse de 0,5% au T3
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:36 

    Le distributeur Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028". Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour ... Lire la suite

  • Le logo de Saint-Gobain
    Saint-Gobain: CA stable à données comparables au T3, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:35 

    Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en baisse après une salve de résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 30.10.2025 18:34 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre. L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank