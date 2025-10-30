TotalEnergies à la Bourse de New York : la cotation en actions ordinaires débutera le 8 décembre, annonce Patrick Pouyanné

Le PDG de l'énergéticien se réjouit d'une "étape importante", qui permettra notamment au titre d'être négocié sur une plage horaire étendue, de l'ouverture à Paris jusqu'à la fermeture à Wall Street.

Patrick Pouyanné, le 18 mars 2025, à Paris ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Nouvel épisode à venir des aventures de TotalEnergies outre-Atlantique, la cotation à New York du géant de l'énergie en actions ordinaires débutera le 8 décembre prochain, a annoncé Patrick Pouyanné, jeudi 30 octobre.

"Nous sommes heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, nous avons ordonné à [la banque] JPMorgan de lancer le processus de résiliation du programme ADR afin que les actions ordinaires commencent à être négociées à la Bourse de New York le 8 décembre", a déclaré le PDG du groupe.

Cette opération technique va permettre la transformation des titres de TotalEnergies actuellement cotés à la Bourse américaine sous la forme d'ADR en actions ordinaires qui pourront s'échanger sur Euronext à Paris et sur le New York Stock Exchange.

"Il s'agit bien sûr d'une étape importante pour l'entreprise qui permettra à une seule catégorie d'actions TotalEnergies de se négocier avec des horaires étendus" de l'ouverture de la Bourse de Paris jusqu'à la fermeture de celle de New York, a-t-il ajouté.

"Nous espérons que cette cotation des actions ordinaires sera un catalyseur pour l'action en 2026 sur les marchés de Paris et de New York", a encore indiqué Patrick Pouyanné à l'occasion de la publication des résultats du groupe.

La transformation des certificats de dépôts d'actions (ADR - American Depositary Receipts), cotés au New York Stock Exchange depuis 1991, en actions ordinaires a été approuvée en septembre par le conseil d'administration du géant pétro-gazier.

Avec le système actuel des ADR, des titres négociables qui représentent les actions d'une entreprise étrangère sur le marché américain, les investisseurs devaient passer par des intermédiaires bancaires, qui prélèvent une commission.

Cette cotation sur deux places doit voir le cours des deux actions corrélé en permanence via le taux de change euro/dollar.

Pas de départ en vue, assure Pouyanné

Le projet dévoilé en 2024 avait suscité un certain émoi en France, y compris au sein de l'exécutif, où certains craignaient que le groupe présent au sein du CAC 40 depuis 1991 ne quitte la Bourse de Paris.

Mais cette option a été balayée par Patrick Pouyanné. "Je n'ai jamais dit que TotalEnergies quitterait la France, ni même la Bourse de Paris", avait-il déclaré en mai 2024. "Ce que nous cherchons à faire, c'est juste d'être capable d'offrir les actions TotalEnergies sur les marchés européens et américains en même temps, pour accroître la liquidité", avait-il précisé.