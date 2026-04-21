UnitedHealth affiche un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street, en voie de redressement

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* UnitedHealth relève ses prévisions de bénéfices pour 2026 et dépasse les estimations du premier trimestre de 66 cents par action

* Le directeur financier cite des perspectives prudentes, note des pressions continues sur les coûts et la perte d'inscription à Medicaid

* L'unité Optum pèse sur les bénéfices en raison de coûts plus élevés et de l'abandon de contrats stratégiques

(Ajoute des actions au paragraphe 2) par Amina Niasse

UnitedHealth UNH.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel et a dépassé les attentes de Wall Street pour le premier trimestre, le conglomérat de soins de santé ayant maîtrisé ses coûts et reçu de meilleurs paiements du gouvernement pour son activité d'assurance maladie.

Les actions du conglomérat de soins de santé ont augmenté de près de 6 % dans les échanges avant le marché.

La société s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2026 soit supérieur à 18,25 dollars, soit une augmentation de 50 cents par rapport à sa prévision précédente de plus de 17,75 dollars par action. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 17,86 dollars par action pour 2026, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a gagné 7,23 dollars par action au premier trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 6,57 dollars par action, selon les données compilées par LSEG, soit une amélioration de 66 cents.

Le directeur financier Wayne DeVeydt a déclaré que l'entreprise s'efforce de maintenir une approche "prudente" de ses perspectives pour 2026, afin de préserver la confiance et la transparence.

"Vous pouvez dire 'il semble que vous ayez battu le trimestre de plus que cela. Pourquoi ne pas augmenter davantage?", a déclaré M. DeVeydt. "Nous aimons croire que notre exécution est le principal moteur, mais nous voulons voir si l'une ou l'autre de ces tendances change en avril et en mai."

MAÎTRISER LES COÛTS

En janvier, le géant de la santé a annoncé que son chiffre d'affaires pour 2026 diminuerait pour la première fois depuis des décennies, ce qui a porté un coup aux efforts du directeur général Stephen Hemsley pour rétablir la confiance des investisseurs après une période difficile pour UnitedHealth, marquée par l'assassinat d'un cadre supérieur , une hausse inattendue des coûts médicaux, une enquête fédérale et la colère des Américains à l'égard des pratiques du secteur de l'assurance.

Depuis le milieu de l'année 2023, le secteur est confronté à une augmentation des coûts en raison d'une hausse de la demande de services de santé dans le cadre des plans Medicare soutenus par le gouvernement pour les personnes âgées ou les personnes handicapées.

L'évolution des inscriptions aux plans Medicaid pour les Américains à faible revenu a également laissé les assureurs face à des personnes qui nécessitent davantage de soins médicaux, ce qui augmente les coûts pour les assureurs.

UnitedHealth a déclaré un ratio de coûts médicaux - le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - de 83,9 % pour le premier trimestre, alors que les analystes estimaient ce ratio à 85,70 %.

"Nous pensons en fait que nous allons faire un peu mieux que ce que nous avions prévu", a déclaré M. DeVeydt, qui a indiqué que la société s'attendait à perdre 1,3 million de membres de Medicaid. "Nous perdons toujours des membres, mais nous en conservons un peu plus que ce que nous pensions."

OPTUM PÈSE SUR LES RÉSULTATS

L'unité de services de santé Optum de la société a pesé sur les résultats, car son revenu d'exploitation a diminué de 15 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars. La société a déclaré que cela était dû à l'augmentation des coûts médicaux et aux investissements continus qu'elle fait pour modifier les opérations d'Optum.

Le chiffre d'affaires d'Optum a baissé de 0,2 %, car moins de patients se sont inscrits à ses plans de soins coordonnés.

La baisse des inscriptions est intentionnelle, a déclaré M. DeVeydt, car l'entreprise s'est retirée de contrats moins favorables. UnitedHealth a annoncé cette année, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, qu'Optum était confronté à des problèmes de réglementation et de coûts, ce qui représentait un coût de 11 milliards de dollars pour l'unité sur une période de trois ans.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Optum, qui fournit des soins primaires, s'élevait à 24,1 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires d'Optum Rx, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques de UnitedHealth, a augmenté de 2 % pour atteindre 35,7 milliards de dollars.

M. DeVeydt a déclaré qu'Optum avait modifié la façon dont elle programmait les visites de ses clients, afin d'inciter davantage de personnes à se rendre dans les cabinets médicaux, ce qui a permis d'augmenter le nombre de visites de 12 % au cours du premier trimestre.

La société a également investi dans l'envoi de professionnels Optum dans les hôpitaux pour coordonner les soins à domicile, dans le but de réduire les réadmissions, qui sont plus coûteuses que l'envoi des patients dans un établissement de soins.