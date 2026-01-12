UnitedHealth a utilisé des tactiques agressives liées à Medicare, selon un rapport d'une commission sénatoriale

(Mise à jour des sources, ajout de détails dans l'ensemble du rapport) par Sneha S K

L'assureur santé UnitedHealth Group

UNH.N a utilisé des tactiques agressives de codage de l'ajustement des risques pour augmenter le remboursement du gouvernement américain pour les patients inscrits à ses plans de soins de santé Medicare Advantage, selon un rapport publié lundi par une commission sénatoriale américaine.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 1,6 % à 338,21 dollars lundi matin.

Medicare est un programme gouvernemental américain destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou aux personnes handicapées. Le gouvernement rembourse les plans de santé privés, appelés Medicare Advantage, d'un montant fixe pour chaque patient, mais paie davantage si les patients sont plus malades.

Le rapport du sénateur Chuck Grassley, qui préside la commission judiciaire du Sénat, indique que la société a soumis plus de diagnostics et de codes de diagnostic que tout autre organisme Medicare Advantage. Ce qui a entraîné des paiements publics plus élevés, liés à la mauvaise santé de ses patients, que ceux de ses concurrents, a précisé le rapport.

"Après examen des dossiers, ce rapport fournit des preuves qui montrent que UnitedHealth Group a transformé l'ajustement des risques en une stratégie axée sur le profit, ce qui n'était pas l'objectif initial du programme", indique le rapport.

L'enquête a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal plus tôt dans la journée.

UNITEDHEALTH N'EST PAS D'ACCORD AVEC LES CONCLUSIONS DU RAPPORT

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, un porte-parole de UnitedHealth a indiqué que la société n'était pas d'accord avec les caractérisations faites par la commission de ses pratiques de codage de Medicare Advantage et de son programme HouseCalls.

"Nos programmes sont conformes aux exigences réglementaires du gouvernement applicables () et ont démontré, par le biais d'audits gouvernementaux, une adhésion soutenue aux normes réglementaires", a déclaré le porte-parole.

Le rapport s'appuie sur plus de 50 000 pages de documents de UnitedHealth, notamment des supports de formation internes, des politiques et de la documentation sur les logiciels.

L'année dernière, leWSJ a publié une série de rapports indiquant que le ministère américain de la justice enquêtait sur les activités de UnitedHealth liées à Medicare.

L'année dernière, UnitedHealth avait confirmé publiquement qu'elle faisait l'objet d'une enquête du ministère américain de la justice et avait déclaré qu'elle se conformait aux demandes de l'agence fédérale en matière pénale et civile.