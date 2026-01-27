UnitedHealth à la tête d'une déroute de 80 milliards de dollars en raison d'une proposition peu encourageante concernant Medicare Advantage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du paragraphe 1, ajout d'un graphique) par Sriparna Roy et Mrinalika Roy

Les actions des assureurs de santé américains se sont effondrées mardi, en voie d'effacer environ 80 milliards de dollars de valeur de marché combinée, après que l'administration Trump a proposé une augmentation beaucoup plus faible que prévu des taux de Medicare Advantage 2027.

UnitedHealth UNH.N a dégringolé de près de 20%, dans la plus forte baisse en une journée depuis avril de l'année dernière, également plombée par une prévision de revenus décevante pour 2026.

CVS CVS.N a chuté d'environ 11 %, tandis que Humana

HUM.N a perdu près de 19 %.

Les trois ont une exposition significative à Medicare Advantage, où les taux de paiement n'augmenteront que de 0,09% en 2027, ont déclaré les Centers for Medicare and Medicaid Services tard lundi. Les analystes s'attendaient à une augmentation de 6 %.

D'autres assureurs tels que Molina MOH.N , Centene CNC.N et Elevance ELV.N ont perdu entre 5 % et 11 %.

Les analystes ont souligné que cette mise à jour presque plate ne soulageait guère les assureurs déjà mis à rude épreuve par les coûts médicaux élevés.

Selon Michael Ha, analyste chez Baird, les taux potentiels comparés à l'évolution des coûts seront probablement insuffisants et nécessiteront d'importantes réductions de prestations ou l'abandon de régimes pour compenser les pressions sur les marges en 2027.

Le gouvernement a déclaré que la proposition reflétait les tendances sous-jacentes des coûts, les évaluations de la qualité en 2026 et les changements apportés au modèle d'ajustement des risques, qui paie davantage pour les patients les plus malades.

RÉDUCTION DES PRESTATIONS EN VUE

Certains analystes ont déclaré que la proposition renforçait le risque de baisse de la rentabilité de Medicare Advantage et mettait en évidence l'incertitude réglementaire comme un vent contraire à court terme pour les actions des assureurs.

"Si les taux se situent dans cette fourchette, la croissance du nombre de membres restera faible, car les régimes d'assurance maladie devront réduire les prestations et resserrer les réseaux pour permettre une amélioration continue des marges dans cet environnement de faibles taux", a déclaré Lance Wilkes, analyste chez Bernstein.

Les taux de Medicare Advantage sont généralement finalisés au début du mois d'avril.

"Généralement, la mise à jour proposée est meilleure dans la version finale, bien que certaines politiques puissent être en jeu, mais cette mise à jour est bien en dessous des attentes", a déclaré Whit Mayo, analyste chez Leerink.

Il était très peu probable que la publication du préavis avant les résultats de UnitedHealth soit une coïncidence, a-t-il ajouté.

L'entreprise phare du secteur a annoncé mardi un bénéfice pour le quatrième trimestre légèrement supérieur aux estimations de Wall Street. Toutefois, la société a déclaré que ses revenus pour 2026 se contracteraient .