information fournie par Boursorama avec AFP • 17/03/2026 à 15:49

Zara annonce un partenariat de deux ans avec le styliste John Galliano

( AFP / JUAN BARRETO )

La marque espagnole de prêt-à-porter Zara a annoncé mardi la conclusion d'un "partenariat artistique" de deux ans avec le provocateur styliste britannique John Galliano.

Le couturier de 65 ans, dont la carrière avait connu un brutal coup de frein en 2011 après la publication d'une vidéo le montrant proférer des injures antisémites dans un bar parisien, "travaillera directement à partir de pièces issues des précédentes saisons de Zara, qu'il déconstruira et reconfigurera", a détaillé Zara dans un communiqué.

"Guidées par un processus et une approche de haute couture, les collections seront dévoilées à chaque saison pendant toute la durée du partenariat, à partir de septembre 2026", a poursuivi la marque espagnole, propriété du groupe Inditex.

Zara n'a pas donné plus de précisions sur cette collaboration avec le styliste britannique, dont le dernier défilé haute couture remonte à 2024 avec Maison Margiela.

John Galliano a également travaillé dans le passé comme directeur artistique chez Christian Dior, de 1996 à 2011.

Considéré comme l'un des créateurs les plus brillants de sa génération, il avait alors su réécrire la légende de la maison Dior avec une énergie créatrice hors du commun, orchestrant des défilés somptueux et extravagants, et régnant sans partage sur l'image de la marque.

Mais il avait été licencié après avoir proféré des injures antisémites contre des clients d'un bar parisien.

Assurant plusieurs fois n'être ni raciste, ni antisémite, le créateur-star avait ensuite rejoint Maison Margiela en 2014, après une cure de désintoxication.