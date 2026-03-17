BofA confirme son conseil sur Uber après le partenariat avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 15:43
Des robotaxis de niveau 4, équipés du logiciel Nvidia, seront déployés sur le réseau Uber à Los Angeles et San Francisco au premier semestre 2027, avant d'être disponibles dans 28 villes du monde d'ici 2028.
Ce déploiement se fera en partenariat avec plusieurs constructeurs automobiles et les véhicules seront équipés de la plateforme de véhicules autonomes DRIVE Hyperion de Nvidia et de modèles d'intelligence artificielle d'Alpamayo précise l'analyste.
Uber semble en mesure de compter plusieurs partenaires opérationnels pour les véhicules autonomes à Los Angeles et San Francisco en 2027 indique le bureau d'analyse.
BofA rappelle dans son étude que Nvidia a annoncé que les constructeurs automobiles mondiaux BYD, Geely et Nissan ont adopté la plateforme NVIDIA DRIVE Hyperion pour développer des véhicules autonomes de niveau 4 de nouvelle génération (rejoignant ainsi Mercedes et Toyota).
BofA estime que davantage de constructeurs automobiles s'associeront à Nvidia pour exploiter ses capacités de niveau 4 à mesure que des preuves de son efficacité opérationnelle seront établies.
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