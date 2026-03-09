United Therapeutics progresse après l'annonce d'un rachat de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de United Therapeutics UTHR.O ont augmenté de 7,6 % à 514,45 $ le lundi après l'annonce d'un nouveau rachat d'actions de 2 milliards de dollars ** La société basée à Silver Spring, dans le Maryland, a déclaré tôt lundi que le programme de rachat autorisé par le conseil d'administration comprend des accords de rachat d'actions accéléré (ASP - accelerated share repurchase) d'un montant initial de 1,5 milliard de dollars avec Citibank C.N .

** Le montant restant, jusqu'à 500 millions de dollars, sera disponible pour des rachats supplémentaires à la discrétion de la société ** L'annonce du rachat intervient une semaine après que la société a déclaré que son médicament, le ralinepag, destiné à traiter une maladie pulmonaire rare, a réduit le risque d'aggravation de la maladie dans le cadre d'une étude de phase avancée

** UTHR commercialise d'autres traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) approuvés par la FDA, notamment le médicament oral Orenitram, la thérapie par perfusion continue Remodulin et les inhalateurs Tyvaso et Tyvaso DPI

** TD Cowen, qui attribue à UTHR une note d'achat de 575 $, estime que le calendrier du programme ASR témoigne de la confiance de la direction dans l'exécution de la franchise commerciale

** UTHR a une capitalisation boursière de près de 23 milliards de dollars, sur la base d'environ 43,8 millions d'actions en circulation

** Avec le mouvement de la session, l'action est en hausse de 6% depuis le début de l'année contre une baisse de ~4% pour le Nasdaq .IXIC . Les actions ont perdu ~4% depuis le record intrajournalier du 25 février de 537,19 $

** La note moyenne de 15 courtiers est "acheter"; la prévision médiane est de 575 $, contre 525 $ il y a un mois, selon les données de LSEG