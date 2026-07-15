United prévoit un bénéfice pour 2026 dans la fourchette haute des prévisions, malgré une nouvelle flambée des prix du carburant

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* La prévision du BPA ajusté pour le troisième trimestre, comprise entre 2,50 et 3,50 dollars, est inférieure à l'estimation des analystes, qui s'élève à 3,60 dollars

* Les dépenses de carburant ont augmenté de 575 millions de dollars en deux semaines en raison de la flambée des cours du pétrole

* Le BPA ajusté pour 2026 devrait se situer dans le haut de la fourchette de 9 à 11 dollars

par Rajesh Kumar Singh

United Airlines UAL.O a déclaré mercredi qu’elle s’attendait à ce que son bénéfice annuel se situe dans le haut de sa fourchette de prévisions antérieure, pariant que la forte demande de voyages et la hausse des tarifs aideraient à compenser une nouvelle flambée des coûts de carburant, même si ses perspectives de résultats pour le troisième trimestre étaient en deçà des attentes de Wall Street. L’action a chuté de 5% en séance prolongée.

La compagnie aérienne basée à Chicago table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour 2026 situé dans le haut de sa fourchette précédente de 9 à 11 dollars, alors même qu’elle prévoit que sa facture de carburant sera supérieure d’environ 6 milliards de dollars à ce qu’elle avait anticipé en début d’année.

Le haut de la fourchette se situe à environ 5% au-dessus des 10,46 dollars par action attendus par les analystes interrogés par LSEG.

Pour le troisième trimestre, United prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,50 et 3,50 dollars par action et un prix moyen du carburant de 3,69 dollars le gallon. Ce point médian de 3 dollars se compare à l’estimation moyenne des analystes de 3,60 dollars par action, selon LSEG. La compagnie aérienne a annoncé un bénéfice ajusté de 1,99 dollar par action au deuxième trimestre, dépassant ainsi l’estimation des analystes qui s’élevait à 1,88 dollar. Son chiffre d’affaires a progressé de 16% pour atteindre 17,7 milliards de dollars.

LE POUVOIR DE FIXATION DES PRIX COMPENSE L'IMPACT DU CARBURANT

Les grandes compagnies aériennes américaines ont bénéficié d’un fort pouvoir de fixation des prix après une série de hausses tarifaires mises en œuvre lors de la crise du carburant de cette année. Les investisseurs ont observé si les transporteurs pouvaient continuer à répercuter la hausse des coûts sans affaiblir la demande, tout en maîtrisant la croissance de leurs capacités.

United a déclaré avoir répercuté environ 50% de la hausse des coûts de carburant au cours du deuxième trimestre et s'attend à répercuter 80% à 90% de la hausse actuelle au troisième trimestre. La compagnie prévoit de compenser entièrement cette hausse d'ici le quatrième trimestre.

La compagnie a indiqué que les prix du pétrole avaient augmenté d’environ 15% depuis début juillet, à la suite de la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran. United a établi ses prévisions pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année sur la base des prix en vigueur le mardi 14 juillet.

La hausse des coûts a entraîné une augmentation des dépenses de carburant prévues par United d’environ 575 millions de dollars au cours des deux dernières semaines. La compagnie aérienne a indiqué que son estimation de bénéfice pour le troisième trimestre aurait été supérieure de 1,12 dollar par action si les prix du carburant étaient restés stables depuis le début du mois de juillet.

La dernière flambée des prix du carburant met en évidence le risque auquel sont confrontées les compagnies aériennes qui avaient augmenté leurs tarifs lors du précédent choc pétrolier.

United s’attend néanmoins à ce que son chiffre d’affaires total par siège-mille disponible, un indicateur très suivi du pouvoir de fixation des prix, progresse plus rapidement en glissement annuel au cours des troisième et quatrième trimestres que la hausse de 12,1% enregistrée au deuxième trimestre.

La compagnie s'attend également à ce que les vols du quatrième trimestre, dont les billets sont actuellement en vente, soient réduits par rapport aux niveaux actuels.

United présentera ses résultats financiers lors d’une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs jeudi matin.