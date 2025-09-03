United Parks & Resorts s'apprête à remplacer Foot Locker dans l'indice S&P SmallCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre - ** Les actions de United Parks & Resorts
PRKS.N ont augmenté de 3,3 % à 54,43 $ sur un volume de transactions très faible avant le marché, alors que la société s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine ** PRKS, anciennement SeaWorld Entertainment, remplacera Foot Locker FL.N dans le SPCY avant la cloche du lundi 8 septembre, S&P Dow Jones Indices a annoncé mardi en fin de journée ** Dick's Sporting Goods DKS.N achète FL pour environ 2,4 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction qui devrait être finalisée prochainement, selon S&P Dow Jones
** La société PRKS, basée à Orlando, en Floride, compte environ 55 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars
** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a baissé de 6% depuis le début de l'année
** La note moyenne des 13 analystes est "hold" et le PT médian est de $55, selon LSEG
