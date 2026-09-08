United Natural Foods en forte hausse après avoir dépassé les prévisions de résultats au quatrième trimestre et publié des perspectives annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action du grossiste américain en produits alimentaires United Natural Foods UNFI.N progresse de plus de 4 % à 45,73 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice ajusté de 0,69 dollar par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 0,61 dollar par action – données compilées par LSEG

** La société table sur un BPA ajusté compris entre 3 et 3,50 dollars pour l'exercice 2027, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 3,22 dollars par action

** La société prévoit une croissance de l’EBITDA ajusté à un chiffre élevé pour l’exercice 2027

** Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre s'élève à 7,64 milliards de dollars, manquant les attentes des analystes qui tablaient sur 7,68 milliards de dollars

** Trois des onze sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, huit la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian est de 47,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 30,5 % depuis le début de l'année