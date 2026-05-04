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United Airlines vole au secours des clients malheureux de Spirit Airlines
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 10:52

Spirit Aviation Holdings a annoncé le lancement immédiat d'une cessation ordonnée de ses opérations, avec l'annulation de tous les vols de sa filiale Spirit Airlines. Cette décision intervient malgré des mois d'efforts pour restructurer l'entreprise et renforcer sa situation financière. En réaction, United Airlines lance des tarifs plafonnés à destination des clients lésés de Spirit Airlines.

United Airlines annonce la mise en place de plusieurs initiatives à destination des clients et employés de Spirit Airlines. Pendant une période de deux semaines, les passagers dont un vol a été annulé peuvent accéder à des billets aller simple à tarifs plafonnés via une offre dédiée.

Les prix sont majoritairement limités à 199 dollars (USD), avec un plafond fixé à 299 USD pour les trajets plus longs, au départ de plusieurs grandes villes américaines comme Atlanta, Chicago, Miami ou Newark. Les voyageurs doivent fournir une preuve de réservation Spirit pour des vols prévus entre le 2 et le 16 mai, ainsi qu'un numéro de fidélité MileagePlus.

En parallèle, United étend temporairement ses avantages de voyage aux employés de Spirit afin de faciliter leurs déplacements, et leur propose également de postuler à ses offres d'emploi, avec un traitement prioritaire des candidatures.

Le titre United Airlines a progressé de 2,8% vendredi mais affiche toujours un repli de l'ordre de 17% depuis le début de l'année.

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