United Airlines Ventures investit dans la start-up aérospatiale Astro Mechanica

La branche de capital-risque de United Airlines UAL.O a déclaré mercredi avoir investi dans la start-up aérospatiale Astro Mechanica, qui développe des conceptions de cellules et des systèmes de propulsion pour les avions supersoniques, signalant un regain d'intérêt de l'industrie pour les jets ultrarapides.

L'administration Trump a fait pression sur pour lever l'interdiction du transport aérien supersonique au-dessus des terres imposée en 1973, ordonnant à la FAA d'abroger la limite de vitesse supersonique tant que les avions ne produisent pas de bang sonique audible au sol.

L'ère des vols supersoniques commerciaux réguliers a pris fin en 2003 lorsque le Concorde, piloté par Air France et British Airways, a été retiré du service après 27 ans de service.

Les avions supersoniques ont été critiqués par les écologistes parce qu'ils consomment plus de carburant par passager que les avions subsoniques comparables.

United Airlines a déjà soutenu la perspective de vols supersoniques, avec une commande pour 15 avions Boom Supersonic "Overture" qu'elle a passée en 2021.

United Airlines Ventures n'a pas révélé le montant de son investissement dans Astro Mechanica.