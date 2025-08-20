 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 969,99
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

United Airlines Ventures investit dans la start-up aérospatiale Astro Mechanica
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La branche de capital-risque de United Airlines UAL.O a déclaré mercredi avoir investi dans la start-up aérospatiale Astro Mechanica, qui développe des conceptions de cellules et des systèmes de propulsion pour les avions supersoniques, signalant un regain d'intérêt de l'industrie pour les jets ultrarapides.

L'administration Trump a fait pression sur pour lever l'interdiction du transport aérien supersonique au-dessus des terres imposée en 1973, ordonnant à la FAA d'abroger la limite de vitesse supersonique tant que les avions ne produisent pas de bang sonique audible au sol.

L'ère des vols supersoniques commerciaux réguliers a pris fin en 2003 lorsque le Concorde, piloté par Air France et British Airways, a été retiré du service après 27 ans de service.

Les avions supersoniques ont été critiqués par les écologistes parce qu'ils consomment plus de carburant par passager que les avions subsoniques comparables.

United Airlines a déjà soutenu la perspective de vols supersoniques, avec une commande pour 15 avions Boom Supersonic "Overture" qu'elle a passée en 2021.

United Airlines Ventures n'a pas révélé le montant de son investissement dans Astro Mechanica.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
98,4500 USD NASDAQ -3,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank