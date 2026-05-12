United Airlines va reprendre ses vols vers le Venezuela après huit ans d'interruption

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United Airlines UAL.O a annoncé mardi qu'elle allait reprendre ses vols vers le Venezuela avec des liaisons quotidiennes directes entre Houston et Caracas, environ huit ans après avoir suspendu ses opérations vers ce pays.

La compagnie aérienne a indiqué que ses liaisons entre son hub de l'aéroport intercontinental George Bush à Houston et l'aéroport international Simon Bolivar à Caracas débuteront le 11 août.

Elle rejoint ainsi American Airlines AAL.O dans la reprise des liaisons vers le Venezuela après que le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a levé en janvier l'interdiction de 2019 imposée aux compagnies aériennes américaines de desservir ce pays, suite à une directive du président Donald Trump.

En mars, le département d'État américain a retiré le Venezuela de sa liste des pays déconseillés aux Américains, émettant à la place un avis moins sévère recommandant de « reconsidérer tout voyage » en raison des risques de criminalité, d'enlèvements, de terrorisme et de la faiblesse des infrastructures sanitaires.

« Ce vol spécifique sera essentiel pour acheminer les travailleurs du secteur pétrolier vers le pays, alors que les États-Unis et le Venezuela collaborent pour accroître la production et créer de nouvelles opportunités économiques », a déclaré mardi le secrétaire américain aux Transports, M. Duffy.

United proposait des vols vers le Venezuela depuis près de 20 ans avant de suspendre ces services en 2017. La compagnie prévoit d'affecter ses Boeing 737 MAX 8 à cette liaison.