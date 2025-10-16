United Airlines table sur un quatrième trimestre solide

(AOF) - Au troisième trimestre, United Airlines a généré un bénéfice net de 949 millions de dollars, contre 965 millions de dollars, un an plus tôt. Par action, le bénéfice dilué ajusté s’est élevé à 2,78 dollars, à comparer à 3,33 dollars au troisième trimestre 2024, mais il est supérieur aux prévisions de la société qui tablait sur une fourchette entre 2,25 et 2,75 dollars par titre. Il dépasse en outre le consensus de 10 cents. Le chiffre d’affaires d’exploitation a quant à lui atteint 15,2 milliards de dollars, en progression de 2,6%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net a nettement augmenté en passant de 2,164 à 2,309 milliards de dollars. De son côté, le bénéfice dilué ajusté par action est passé de 7,33 à 7,53 dollars, alors que le chiffre d'affaires d'exploitation a connu une croissance de 3,08%, à 43,673 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, le groupe de transport aérien vise un bénéfice par action dilué et ajusté entre 3 et 3,50 dollars. Wall Street anticipe un bénéfice par action de seulement 2,97 dollars.

Le groupe précise que " la croissance du nombre de clients fidèles à la marque a renforcé la résilience de la compagnie face à la volatilité macro-économique des trois premiers trimestres et devrait alimenter un quatrième trimestre solide, alors que la demande se renforce et que l'on prévoit une amélioration significative du revenu unitaire sur un an par rapport au troisième trimestre ".

