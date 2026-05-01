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United Airlines se prépare à venir en aide aux clients et aux employés de Spirit en cas de cessation d'activité de la compagnie aérienne en faillite
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Airlines UAL.O a annoncé vendredi qu'elle se préparait à venir en aide aux clients et aux employés de Spirit Airlines FLYQ.PK au cas où la compagnie aérienne en faillite cesserait ses activités.

Ces déclarations interviennent alors que, selon certaines informations , Spirit s'apprêterait à cesser ses activités après avoir atteint une impasse dans les négociations avec certains créanciers concernant un plande sauvetage public de 500 millions de dollars .

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