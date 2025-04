United Airlines: retour aux bénéfices au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - United Airlines a publié mardi soir, au titre de son premier trimestre 2025, un BPA ajusté de 0,91 dollar, à comparer à une perte de 15 cents par action un an auparavant, avec une marge avant impôt ajustée en amélioration à 3%, contre -0,6%.



Le transporteur aérien a vu ses revenus opérationnels s'accroitre de 5,4% à 13,2 milliards, une croissance portée surtout par une augmentation de 4,9% de la capacité tandis que le revenu par siège-kilomètre disponible (TRASM) s'est amélioré de 0,5%.



United affirme attendre un BPA ajusté compris entre 3,25 et 4,25 dollars au deuxième trimestre et entre 11,5 et 13,5 dollars en environnement stable (ou de sept à neuf dollars en environnement de récession) sur l'ensemble de 2025.





Valeurs associées UNITED AIRLINES 67,0000 USD NASDAQ +1,99%