United Airlines réalise son meilleur premier trimestre depuis 5 ans

(AOF) - En dépit d’un environnement macro-économique difficile, United Airlines a dégagé un bénéfice net ajusté de 302 millions de dollars au premier trimestre, soit un bénéfice net par action ajusté de 0,91 dollar, contre une perte de 0,15 dollar un an plus tôt. Au total, la compagnie aérienne a dégagé un chiffre d’affaires trimestriel record de 13,21 milliards de dollars, en progression de 5,4 %.

Le groupe prévoit de dégager de solides bénéfices au deuxième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice 2025. Toutefois, en cas de récession, United Airlines estime que son bénéfice par action ajusté se situera entre 7 et 9 dollars, contre une fourchette comprise entre 11,5 et 13,5 dollars en cas d'environnement économique stable.

