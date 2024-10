Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client United Airlines: programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, United Airlines a fait part mardi soir de l'autorisation, par son conseil d'administration, d'un programme de rachats d'actions pour jusqu'à 1,5 milliard de dollars, représentant environ 7% de sa capitalisation de marché.



Le transporteur aérien basé à Chicago a dévoilé un BPA ajusté en baisse de 8,8% à 3,33 dollars au titre du troisième trimestre 2024, un niveau toutefois supérieur à sa fourchette-cible qui allait de 2,75 à 3,25 dollars.



United Airlines a réalisé un profit avant impôt ajusté de 1,4 milliard de dollars, soit une marge de 9,7% pour des revenus opérationnels qui se sont accrus de 2,5% à 14,8 milliards, sur une capacité en hausse de 4,1%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.