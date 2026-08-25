United Airlines prévoit un nombre suffisant de livraisons d'Airbus A321XLR pour soutenir son expansion en Europe en 2027

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* United prévoit sa plus grande expansion internationale estivale de son histoire

* Les retards d'Airbus ont retardé le lancement de Coastliner

* La saison européenne se prolonge jusqu’à l’automne; la demande reste forte

par Rajesh Kumar Singh

United Airlines UAL.O a déclaré mardi qu’elle s’attendait à recevoir suffisamment d’A321XLR d’Airbus AIR.PA pour soutenir son expansion européenne l’été prochain, alors que la compagnie s’implante sur des marchés plus modestes et prévoit que les voyages vers cette région resteront soutenus jusqu’à l’automne.

La compagnie aérienne basée à Chicago prévoit d’utiliser cet avion monocouloir long-courrier sur cinq nouvelles liaisons européennes en 2027, notamment vers Luxembourg, Ibiza (Espagne) et Toulouse (France). Ces liaisons s’inscrivent dans le cadre de la plus grande expansion internationale de l’histoire de la compagnie, avec la desserte de 10 nouvelles villes en Europe et en Asie.

Patrick Quayle, vice-président senior chargé de la planification du réseau mondial et des alliances chez United, a reconnu « quelques problèmes de jeunesse » avec le programme A321XLR, mais a déclaré que la compagnie s’attendait à ce qu’un nombre suffisant d’appareils lui soit livré pour assurer ces liaisons.

« Nous sommes convaincus que nous disposerons du nombre d’appareils nécessaires pour assurer l’exploitation de ces liaisons », a-t-il déclaré aux journalistes.

D’autres compagnies aériennes, notamment Air Canada

AC.TO , ont connu des retards dans la réception de leurs A321XLR, Airbus ayant été confronté à des contraintes de production et de chaîne d’approvisionnement.

United a commandé l’A321XLR en 2019 et prévoit de lancer ses vols internationaux avec cet appareil le 1er décembre 2026, au départ de Washington Dulles vers Amsterdam et Dublin.

L’A321XLR aidera également United à retirer progressivement sa flotte vieillissante de Boeing BA.N 757. M. Quayle a précisé que United retirait progressivement ses 757 à mesure que les A321XLR entraient en service, et que le plan de gestion de la flotte était continuellement mis à jour pour tenir compte des retards chez les constructeurs aéronautiques.

Les retards d’Airbus ont toutefois retardé la mise en service de la flotte d’A321neo Coastliner d’United, prévue pour les vols transcontinentaux haut de gamme.

LA DEMANDE DE VOYAGES EN EUROPE SE PROLONGE JUSQU’À L’AUTOMNE

L’expansion de United intervient alors que la compagnie aérienne constate que davantage de liaisons européennes restent viables en fin d’année.

M. Quayle a indiqué que les réductions de fréquences n’étaient plus aussi drastiques après la fête du Travail aux États-Unis, la saison s’étendant jusqu’en octobre, voire en novembre.

« En septembre, les horaires ne sont pas réduits aussi rapidement qu'auparavant, juste après la fête du Travail », a-t-il déclaré.

Air Canada a indiqué ce mois-ci que le chiffre d’affaires des mois de septembre et octobre devrait battre des records pour ces mois-là , car de plus en plus de voyageurs haut de gamme fuient la chaleur et la foule estivale en Europe et au Japon.

United a déclaré n’avoir constaté aucune baisse des voyages vers l’Europe cet été en raison de la chaleur extrême . « La demande est incroyablement forte », a déclaré M. Quayle.