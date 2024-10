Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client United Airlines: lance son plus grand programme hivernal information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - United Airlines annonce le plus grand programme hivernal de son histoire avec une moyenne de près de 4 600 vols quotidiens pendant la saison de pointe.



La compagnie s'attend à une forte demande pour les voyages internationaux, notamment vers l'Amérique latine et l'Europe.



Les nouvelles liaisons comprennent le vol inaugural entre Newark/New York et Marrakech, qui débute le 24 octobre, ainsi qu'un service unique vers Cebu, aux Philippines, à partir du 27 octobre.



United se distingue par le développement de son réseau en Afrique, devenant la seule compagnie aérienne à relier directement les États-Unis à Marrakech avec un service trois fois par semaine.



La compagnie prévoit également d'augmenter ses vols vers d'autres destinations africaines, comme Accra et Lagos.



En réponse à la forte augmentation des voyages vers l'Europe cet été, United prolongera ses services vers des destinations emblématiques, notamment la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, avec le plus grand nombre de sièges proposés par rapport aux saisons hivernales précédentes.



United continue de croître en Amérique latine, prévoyant une augmentation de près de 10 % de sa capacité par rapport à l'année dernière, avec des liaisons nouvellement établies vers Medellin, en Colombie, et Monterrey, au Mexique. La compagnie augmentera également ses services vers plusieurs destinations des Caraïbes.











Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.