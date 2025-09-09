United Airlines et Spirit Airlines s'opposent sur leur modèle économique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de United critique le modèle commercial de Spirit, qu'il considère comme une expérience ratée

Spirit défend ses tarifs bas et ses offres haut de gamme face aux critiques de United

Les difficultés financières de Spirit créent des opportunités de parts de marché pour ses rivaux

(Réécriture du premier paragraphe; ajout des commentaires de Spirit et de détails contextuels tout au long de l'article) par Doyinsola Oladipo, Allison Lampert et David Shepardson

La guerre des mots entre United Airlines UAL.O et les dirigeants de Spirit Airlines en difficulté s'est intensifiée mardi après que le chef de la compagnie aérienne basée à Chicago a remis en question le modèle commercial du discounter en faillite et a exprimé des doutes quant à sa capacité à rester dans le secteur.

Quelques minutes plus tard, Spirit a répondu. Dans un message posté sur X, le transporteur basé en Floride a déclaré que ses clients aimaient les tarifs bas et ses offres de produits haut de gamme. "C'est peut-être la raison pour laquelle les dirigeants de United n'arrêtent pas de parler de nous", a déclaré la compagnie aérienne.

Le directeur général de United, Scott Kirby, a vivement critiqué le modèle économique des compagnies aériennes sans fioritures et s'est interrogé à plusieurs reprises sur leur viabilité.

Mardi, il a qualifié le modèle commercial des compagnies aériennes à très bas prix d'"expérience intéressante", qui a "échoué."

"Il me semble peu probable que Spirit puisse continuer à voler parce que ses clients n'aiment pas la compagnie et ne veulent pas prendre l'avion", a déclaré Scott Kirby lors du sommet mondial de l'aérospatiale organisé par la Chambre de commerce des États-Unis à Washington.

Spirit s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation ait échoué à lui donner une assise financière plus solide.

Ses difficultés financières ont donné l'occasion aux transporteurs rivaux de s'emparer de parts de marché.

La semaine dernière, United a commencé à vendre des billets pour de nouveaux vols à destination de 15 villes où Spirit opère. La compagnie a déclaré que ses nouveaux vols visaient à donner aux clients de Spirit d'autres options si le transporteur à bas prix cessait soudainement ses activités.

Spirit a immédiatement réagi en qualifiant les commentaires de United de "vœux pieux." La compagnie a déclaré qu'elle prévoyait de rester en activité "pendant de nombreuses années."

Pour réduire sa consommation de trésorerie, Spirit a réduit ses activités et s'est retirée de certains marchés. Elle a interrompu la desserte de 11 villes américaines, dont Portland (Oregon) et San Diego, et n'envisage plus de desservir Macon (Géorgie), ce qui était prévu pour la mi-octobre.

Selon les analystes et les dirigeants du secteur, les difficultés de Spirit sont dues à son incapacité à remédier à sa structure de coûts pléthorique. Au cours du dernier trimestre, ses dépenses d'exploitation se sont élevées à 1,2 milliard de dollars, soit 118 % de son chiffre d'affaires trimestriel.