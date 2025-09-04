 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 698,26
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

United Airlines élargit son programme d'hiver et ajoute des vols
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Airlines UAL.O a annoncé jeudi qu'elle élargirait son programme d'hiver et ajouterait des vols vers 15 villes, dont Fort Lauderdale, Orlando et Las Vegas.

L'initiative de United vise à tirer profit des vols opérés dans des régions clés par Spirit Airlines, quelques jours après que le pionnier des vols sans fioritures se soit placé sous la protection de la loi sur les faillites pour la deuxième fois en un an.

"Nous ajoutons donc ces vols pour offrir à leurs clients d'autres options s'ils le souhaitent ou s'ils en ont besoin", a déclaré Patrick Quayle, vice-président senior de United chargé de la planification du réseau mondial et des alliances.

Les nouveaux vols débuteront en janvier et les billets seront mis en vente jeudi.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
106,1600 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank