United Airlines élargit son programme d'hiver et ajoute des vols

United Airlines UAL.O a annoncé jeudi qu'elle élargirait son programme d'hiver et ajouterait des vols vers 15 villes, dont Fort Lauderdale, Orlando et Las Vegas.

L'initiative de United vise à tirer profit des vols opérés dans des régions clés par Spirit Airlines, quelques jours après que le pionnier des vols sans fioritures se soit placé sous la protection de la loi sur les faillites pour la deuxième fois en un an.

"Nous ajoutons donc ces vols pour offrir à leurs clients d'autres options s'ils le souhaitent ou s'ils en ont besoin", a déclaré Patrick Quayle, vice-président senior de United chargé de la planification du réseau mondial et des alliances.

Les nouveaux vols débuteront en janvier et les billets seront mis en vente jeudi.