United Airlines: des pertes réduites au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - United Airlines a dévoilé mardi soir une perte ajustée de 0,15 dollar par action au titre du premier trimestre 2024, ainsi qu'une perte avant impôt ajustée de 79 millions de dollars, en amélioration toutefois de 187 millions en comparaison annuelle.



La compagnie aérienne basée à Chicago explique que ses résultats ont été grevés par le maintien au sol d'appareils Boeing 737 MAX 9 pour environ 200 millions de dollars, une charge sans laquelle elle aurait donc engrangé un profit sur la période.



'L'environnement de demande demeure vigoureux, avec une croissance à deux chiffres pour la classe affaires d'un trimestre sur l'autre', souligne United Airlines, qui confirme son objectif d'un BPA ajusté compris entre neuf et onze dollars pour 2024.





